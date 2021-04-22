Стали известны подробности ДТП в Орловском районе

Рядом с населенным пунктом Образцово произошло столкновение четырех транспортных средств.

Предварительно установлено, что сегодня в 15 часов 40 минут в районе 5 км автодороги Орел - Брянск произошло столкновение четырех транспортных средств: ВАЗ-2109, «Хёндэ», «Хонда Цивик», «Фредлайнер», в результате чего произошло опрокидывание грузового автомобиля «Фредлайнер», перевозившего кирпич.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, телесные повреждения получили водитель автомобиля ВАЗ и водитель «Хёндэ». Пострадавшие госпитализированы.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД УМВД и спасатели МЧС. Несколько часов потребовалось, чтобы убрать с проезжей части перевернувшуюся фуру и груз, который она перевозила.



Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области