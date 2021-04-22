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21:20, 22 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Ломать оказалось не проще, чем строить. Работы на Красном мосту в Орле приостановлены.
- Целитель от Бога. Сегодня в Орле вспоминали доктора Турбина.
- Сезон археологических сенсаций. Дайверы подняли со дна реки необычные артефакты.
- Дорога из желтого кирпича появилась под Орлом – в результате ДТП с участием четырех транспортных средств.
- «Красный» день календаря. Сегодня коммунисты отметили день рождения Ленина.
- Юные барды - на главной детской сцене Орла.
Вести-Орёл