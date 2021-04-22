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21:20, 22 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ломать оказалось не проще, чем строить. Работы на Красном мосту в Орле приостановлены.

- Целитель от Бога. Сегодня в Орле вспоминали доктора Турбина.

- Сезон археологических сенсаций. Дайверы подняли со дна реки необычные артефакты.

- Дорога из желтого кирпича появилась под Орлом – в результате ДТП с участием четырех транспортных средств.

- «Красный» день календаря. Сегодня коммунисты отметили день рождения Ленина.

- Юные барды - на главной детской сцене Орла.

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