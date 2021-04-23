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9:22, 23 апреля 2021 года Орловская прокуратура добилась выдачи препаратов трем детям с инвалидностью Одно из заседаний прошло с личным участием областного прокурора Владислава Малкина.





Вчера, 22 апреля, в Орловской области судами были удовлетворены три иска об обеспечении детей с инвалидностью нужными лекарственными препаратами. Одно из заседаний прошло при личном участии регионального прокурора Владислава Малкина.



Выступая в суде, Малкин заявил, что областной департамент здравоохранения просрочил выдачу ребенку льготных лекарств, неоднократно откладывая рецепты на отсроченное обеспечение. Прокурор запросил полное обеспечение инвалида препаратами, вплоть до отмены курса приема, а также компенсацию морального вреда матери и ребенку.



Советский райсуд Орла согласился со всеми требованиями Малкина. Решение инстанции было принято к немедленному исполнению – сообщает сайт областной прокуратуры.



Напомним, что в Орле расследуется уголовное дело о халатности при обеспечении детей с инвалидностью льготными лекарственными препаратами. В преступлении подозревают сотрудницу областного департамента здравоохранения. По данным следствия, чиновница несвоевременно провели закупки лекарств, из-за чего в период с января по март 2021 года возникли проблемы с обеспечением детей препаратами.



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Артём Ежаков



