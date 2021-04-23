Центр Орла хотят освободить от рекламы

|
|
|Главная » Новости
10:41, 23 апреля 2021 года
Центр Орла хотят освободить от рекламыСхему размещения рекламных конструкций обсуждали на заседании комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.
Сейчас план размещения рекламных конструкций в Орле включает 384 места – об этом депутатам рассказала глава управления муниципального имущества и землепользования городской администрации Татьяна Решетова.
Чиновница отметила, что после окончания соглашений по размещению рекламы в центре Орла конструкции оттуда можно убрать, замених их на светодиодные экраны, медиафасады и другие современные средства наружной рекламы.
Дальнейшее обсуждение этого вопроса пройдет в 3-м квартале текущего года – сообщает сайт городского совета.
Артём Ежаков