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10:41, 23 апреля 2021 года

Центр Орла хотят освободить от рекламы

Схему размещения рекламных конструкций обсуждали на заседании комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.


Сейчас план размещения рекламных конструкций в Орле включает 384 места – об этом депутатам рассказала глава управления муниципального имущества и землепользования городской администрации Татьяна Решетова.

Чиновница отметила, что после окончания соглашений по размещению рекламы в центре Орла конструкции оттуда можно убрать, замених их на светодиодные экраны, медиафасады и другие современные средства наружной рекламы.

Дальнейшее обсуждение этого вопроса пройдет в 3-м квартале текущего года – сообщает сайт городского совета.


Артём Ежаков
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