Главная » Новости



11:02, 23 апреля 2021 года На Орловщине стартовала «Вахта памяти» Сегодня в регионе начинаются поисковые работы на полях сражений.





В Орловской области стартовала «Вахта памяти». Весенний этап продлится до 9 мая. Поисковики будут работать на территории нескольких районов - в Болховском, Глазуновском, Дмитровском, Мценском и других. Всего поисками займутся около 600 человек. Все меры по защите от коронавируса будут приняты.





Мария Семак



