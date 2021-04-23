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11:05, 23 апреля 2021 года Живые деревья - в честь павших солдат Орловцы продолжают сажать «Сады Памяти».





В акции «Сады Памяти» приняли участие уже многие районы области. Сегодня присоединится Урицкий район. Там посадят молодые сосны. В этом году под «Сады Памяти» на Орловщине выделили 61 территорию. Завтра, 24 апреля, в Орле в парке Победы высадят липы. Всего же по России планируют посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.





Мария Семак



