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10:09, 23 апреля 2021 года

В Орле пандемия закрыла 841 индивидуального предпринимателя

Из-за этого бюджет областной столицы не выполнил планы по сбору доходов от аренды за землю, сдачи в аренду и реализации имущества.


Налоговые и неналоговые поступления в казну Орла обсуждались в городском совете. Было отмечено, что в бюджет поступило на 69 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. Общих объем таких сборов составил 1 миллиард 880 миллионов – этот показатель немного превышает запланированный.

Тем не менее, из-за закрытия в Орле 841 ИП казна недополучила 129 миллионов неналоговых сборов из предполагаемых 509 миллионов. Таким образом, объем неналоговых поступлений составил 380 миллионов – на 50 миллионов меньше, чем в позапрошлом году.

По итогам заседания, зампредседателя городского совета Владимир Негин предложил подготовить запрос о взаимодействии городской администрации с ФССП по взысканию задолженности. Также он посоветовал мэру Парахину усилить службу, обеспечивающую поступление доходов в бюджет, поскольку сейчас на четырех специалистов приходится работа с 4 тыс. договоров – сообщает сайт горсовета.


Артём Ежаков
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