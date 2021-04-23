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11:12, 23 апреля 2021 года Орловские дайверы в реке Гоголь нашли предметы, предположительно, 400-летней давности Возможно, эти находки помогут отыскать место Судбищенской битвы.





Участники орловского подводного клуба «Диво», в рамках проекта «Водные торговые пути Орловщины», уже несколько дней находятся в экспедиции в окрестностях Муравского шляха, между реками Зуша и Красивая Меча. Дайверы развернули стоянку и организовали погружения. Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Благодаря нашим партнерам мы получили возможность заниматься высокотехнологичными исследовательскими работами под водой в нашем регионе, у нас появилось современное водолазное оборудование, плавсредства, оборудование для лагеря и поисковые приборы, дающие возможность проводить работы в экстремальных условиях низких температурах воды и очень плохой видимости». Искали водолазы старинные пристани, места переправ, но река Гоголь внезапно преподнесла им далекие от торговли находки. Александр Архипов, водолаз клуба «Диво», участник экспедиции: «Обнаружилось что-то напоминающее наконечники стрел или каких-то еще орудий. Выводы делать мы не можем, передаем это дело специалистам». Для консультации к месту находок вызвали археологов академии РАН, которые сейчас в Орле ведут раскопки у Красного моста. Пока еще рано делать какие-то предположения, но найденным предметам по предварительной оценке более 400 лет. Сложно предположить, откуда они тут, но учитывая район и место находок, можно выдвинуть версию, что это следы Судбищенской битвы, место которой уже много лет никто до сих пор не смог найти. Воодушевленные тем, что выдала река, дайверы организовали стоянку и продолжили работать на погружение, с подробным обследованием дна, и конечно, очень ждут археологов, и закручивая интригу, они рассказали нам, что это не единственные находки. И если предположения подтвердятся, то, безусловно, мы можем оказаться на пороге открытия огромной исторической важности. Скоро мы вернемся к этой теме - и у нас, и у дайверов будет уже гораздо больше информации.





Эва Стасюлевич



