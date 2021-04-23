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11:21, 23 апреля 2021 года Три орловца не смогли побороть коронавирус В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 754).



На лечении – 1 663 человека. Накануне выписано 85 орловцев (всего – 31 543). От последствий болезни скончалось 548 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области: Орел – 36, Орловский район – 7; Урицкий – 4; Свердловский, Покровский и Краснозоренский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 840 (всего – 4 744 961), число выздоровевших – 9 407 (всего – 4 371 214). Общее число летальных исходов – 107 501 (+ 398 случаев за сутки). На лечении – 266 246 человек.







Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



