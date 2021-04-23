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11:28, 23 апреля 2021 года

В Ливнах из-за неисправной розетки едва не загорелся торговый центр

Сообщение о возгорании в торговом центре на улице Орловской города Ливны на пульт службы спасения поступило в половине седьмого утра.


Как сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сегодня утром произошло возгорание в ливенском торговом центре. В это время в здании находились восемь человек из числа персонала, которые самостоятельно эвакуировались. К месту происшествия был направлен дежурный караул седьмой пожарно-спасательной части. В ходе разведки было установлено, что в результате короткого замыкания электрической розетки произошло возгорание внутри сэндвич-панели на площади 1 кв.м. В течение десяти минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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