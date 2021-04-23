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Главная » Новости

11:35, 23 апреля 2021 года

До конца июня в Орле разметят 116 улиц

В областной столице продолжается первый этап дорожной разметки.


Планы разметки в областном центре включают 116 улиц. До конца июня обновят как осевые дорожные линии, так и пешеходные переходы. Вблизи учебных заведений «зебры» выкрашивают в желтый и белый цвета.

Сейчас рабочие занимаются осевой разметкой на Кромском и Московском шоссе, а также на улицах Комсомольская и Московская. Покраска пешеходных переходов уже завершена на улицах Салтыкова-Щедрина, Максима Горького и Пролетарская гора.

По сообщению сайта мэрии Орла, ко второму этапу дорожной разметки приступят в июле.

Фото пресс-службы мэрии Орла




Артём Ежаков
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