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11:35, 23 апреля 2021 года До конца июня в Орле разметят 116 улиц В областной столице продолжается первый этап дорожной разметки.





Планы разметки в областном центре включают 116 улиц. До конца июня обновят как осевые дорожные линии, так и пешеходные переходы. Вблизи учебных заведений «зебры» выкрашивают в желтый и белый цвета.



Сейчас рабочие занимаются осевой разметкой на Кромском и Московском шоссе, а также на улицах Комсомольская и Московская. Покраска пешеходных переходов уже завершена на улицах Салтыкова-Щедрина, Максима Горького и Пролетарская гора.



По сообщению сайта мэрии Орла, ко второму этапу дорожной разметки приступят в июле.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



