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11:53, 23 апреля 2021 года В Орле вступил в силу приговор о пожизненном лишении свободы за убийство жены и падчерицы Ранее областной суд вынес 44-летнему уроженцу Молдовы максимальное строгое наказание.





Убийство произошло в Тульской области. Поссорившись с женой, мужчина задушил супругу, а затем, желая скрыть преступление, вывез в Орловскую область её недееспособную беспомощную дочь с инвалидностью и также задушил. Тело девушки он спрятал в лесу.



Осужденный является рецидивистом. В списке его ранних преступлений числится и убийство.



Сегодня пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что ранее вынесенный приговор областного суда о пожизненном лишении свободы вступил в законную силу. Остаток жизни мужчина проведет в колонии особого режима.





Артём Ежаков



