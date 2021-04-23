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11:57, 23 апреля 2021 года

Молодые орловцы соревновались в исполнении бардовских песен

Конкурс «Апрель-2021» прошел накануне в Орле.


В региональном конкурсе бардовской песни «Апрель-2021» приняли участие 17 исполнителей - победители районных этапов. Соревновались в номинациях «Песни Великой Победы», «Пионерские песни» и «Бардовская и авторская песня».
 
Зародился конкурс еще в начале двухтысячных. С тех пор проходит ежегодно. В прошлом году, из-за пандемии коронавируса, состязание проводилось в онлайн-формате. Но, как считают организаторы, бардовскую песню надо слушать вживую, а не через экран монитора. Поэтому в этом году в финале лучших собрали вместе. Правда из-за ограничений премьера прошла в полупустом зале. Роли зрителей исполняют соперники и педагоги. 
 
Все победители получили дипломы, а участники - неоценимый исполнительский опыт.



Анна Вайсергисер
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