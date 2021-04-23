Орловчанка сообщила об изнасиловании и стала подозреваемой по уголовному делу

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12:23, 23 апреля 2021 года
Орловчанка сообщила об изнасиловании и стала подозреваемой по уголовному делу29-летней девушке инкриминируют заведомо ложный донос (ч.2 ст.206 УК РФ).
По данным следствия, орловчанка из личной заинтересованности заявила правоохранителям о своем изнасиловании, прекрасно зная, что такового не было. В ходе доследственной проверки факт ложного доноса вскрылся, и уголовное дело возбудили уже на саму заявительницу. Расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков