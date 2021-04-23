Воспитанники клуба «Орел-Карат» привезли с Первенства России пять медалей

Первенство России по карате проходило на днях в Омске.

В Омске с 16 по 18 апреля проходило Первенство России по карате. Борьба шла за попадание в сборную страны для участия в континентальном Первенстве в Финляндии. В Омске на татами вышли около 1000 спортсменов из 57 регионов России. Честь Орловщины на всероссийских соревнованиях защищали 20 каратистов.

Этих соревнований спортсмены ждали полтора года. Из-за пандемии в 2020 году турнир отменили. Но долгое ожидание обернулось новыми достижениями - в общекомандном зачете Орловская область заняла 5 место.



Золотыми призерами Первенства России по карате стали Константин Жорник, Варвара Головина, Матвей Кравченко. Анастасия Матвеева и Анна Дорогавцева завоевали бронзу.

Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орел-Карат»: «Я очень рад, что у нас золотые медали. Золото первенства России. Россия дает путевку спортсменам принять участие в Первенстве Европы, которое состоится в августе в Финляндии».

Впереди у спортсменов два этапа сборов и международные старты.