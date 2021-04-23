пятница 23.04.2021 14:12:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:20, 23 апреля 2021 года

В Орле автомобили проверяют на прозрачность

В регионе проходит операция «Тонировка».


За два дня орловская Госавтоинспекция выявила более 350 нарушений. На месте пленку сняли 230 автомобилистов. В ГИБДД отмечают, что меры, которые принимаются к подобным нарушениям, недостаточны, поскольку любители затемнения могут скрывать такие правонарушения, как управление транспортными средствами без ремней безопасности, использование мобильных устройств во время движения, перевозка противозаконных грузов.
 
За тонирование автомобильных стекол сверх меры предусмотрен штраф - 500 рублей. Кроме того водитель обязан на месте устранить тонировку, в противном случае водителю выдается требование о прекращении противоправного действия, за неисполнение которого грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.



Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.