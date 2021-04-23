В Орле автомобили проверяют на прозрачность

В регионе проходит операция «Тонировка».

За два дня орловская Госавтоинспекция выявила более 350 нарушений. На месте пленку сняли 230 автомобилистов. В ГИБДД отмечают, что меры, которые принимаются к подобным нарушениям, недостаточны, поскольку любители затемнения могут скрывать такие правонарушения, как управление транспортными средствами без ремней безопасности, использование мобильных устройств во время движения, перевозка противозаконных грузов.

За тонирование автомобильных стекол сверх меры предусмотрен штраф - 500 рублей. Кроме того водитель обязан на месте устранить тонировку, в противном случае водителю выдается требование о прекращении противоправного действия, за неисполнение которого грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.