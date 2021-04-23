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13:40, 23 апреля 2021 года

В Орле проходит акция «Узнай о своих долгах»

В преддверии сезона отпусков стоит узнать, как не попасть в черный список должников. Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов.


Для чего сейчас проводится акция «Узнай о своих долгах»?
 
- Акция «Узнай о своих долгах» - всероссийская. Она проводится не менее двух раз в год. В дни проведения акции мы максимально обращаем внимание жителей региона на то, каким образом можно ознакомиться с наличием либо отсутствием задолженности. В этот период идет подготовка к отпускному сезону и возникает много вопросов, связанных с определенными ограничениями, когда судебные приставы мотивируют должников к оплате задолженности. 
 
Акция направлена только на должников?
 
- С задолженностью может столкнуться не только человек, который является должником. Например, при продаже машины человек скрыл сведения о том, что он является должником, и покупатель при регистрации транспортного средства сталкивается с отказом - из-за того, что на регистрацию наложен запрет судебными приставами-исполнителями. 
 
Как можно узнать о своих долгах?
 
- Банк данных исполнительных производств - открытый для всех. Чтобы им воспользоваться, нужно зайти на сайт ФССП или на сайт Госуслуг. В случае, если вы обнаружили, что являетесь должником по исполнительному производству, есть возможность организовать рабочий контакт с судебным приставом либо дистанционно принять меры по оплате задолженности.
 
По каким причинам гражданину может быть отказано в выезде из страны?
 
- В ограничении права выезда за пределы Российской Федерации может быть отказано по социальным исполнительным производствам, таким как алименты, а также по любым задолженностям. Если речь идет о решении суда, то сумма погашения долга должна быть не менее 30 тысяч рублей. Если исполнительное производство находится в службе судебных приставов более двух месяцев, то суммовая задолженность по исполнительному производству должна быть не менее 10 тысяч рублей.
 
Есть категория граждан, в отношении которых не действуют суммовые задолженности. Это те граждане, которые находятся в розыске. К ним применяются сразу меры принудительного исполнения, направленные на мотивацию погашения задолженности. Это и ограничение в праве выезда за пределы РФ или ограничение в специальном праве, которое больше всего затрагивает автомобилистов, то есть мы ограничиваем их в праве управления транспортным средством.
 
Подробнее – в интервью руководителя УФССП России по Орловской области - главного судебного пристава Орловской области Михаила Смирнова.



Юлия Опанасюк
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