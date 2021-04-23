ОНФ проверил качество горячего питания в орловской школе №26

Оказалось, что 92% опрошенных учеников довольны качеством блюд.

Общероссийский народный фронт проводит проверки качества горячего питания в орловских школах по поручению президента Владимира Путина. Недавно общественники посетили с инспекцией школу на №26 в Орле.



Качество и технология приготовления блюд удовлетворило проверяющих. Посещение столовой детьми проходит с учетом текущей эпидемиологической ситуации, затем помещение тщательно моется и обрабатывается.

Также инспекторы опросили местных учеников – 92% из них школьная еда приходится по вкусу.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что в регионе действует горячая линия по вопросам горячего питания в школах. Задать интересующие вопросы, а также оставить обращения и пожелания можно по телефонам: 8 (4862) 59-82-76, 59-85-18.