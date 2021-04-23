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14:17, 23 апреля 2021 года Владимир Путин объявил о выходных с 1 по 10 мая включительно Ожидается, что соответствующий указ глава государства подпишет сегодня, 23 апреля.





Решение о десятидневных майских выходных глава государства принял во время заседания с зампредом правительства Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.



Предложение было обусловлено тем, что во время первых майских выходных россияне начнут массово выезжать за город, затем возвращаться на работу, а во вторые выходные снова посещать дачи. Чтобы лишний раз не сталкивать потоки людей, Анна Попова предложила соответствующую инициативу.

Владимир Путин. «Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», – заявил

Фото Kremlin.ru







Артём Ежаков



