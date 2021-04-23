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15:01, 23 апреля 2021 года

Мэр Орла призвал горожан выйти на субботник

Всероссийское мероприятие состоится завтра, 24 апреля.


Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Я призываю всех, кому небезразличен наш родной город, завтра присоединиться к Всероссийскому субботнику. Уверяю, что каждый, пусть даже самый маленький вклад в чистоту города не останется без внимания».
Градоначальник заявил, что на субботник выйдут 250 сотрудников городской администрации. Также уборкой города займется областная власть, работники учреждений соцкультбыта и муниципальных мероприятий.
«Представьте, какого результата мы вместе сможем достичь, если единомоментно возьмём в руки веники, грабли и мусорные мешки», – добавил мэр Орла.
Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»


Артём Ежаков
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