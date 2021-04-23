Мэр Орла призвал горожан выйти на субботник

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15:01, 23 апреля 2021 года
Мэр Орла призвал горожан выйти на субботникВсероссийское мероприятие состоится завтра, 24 апреля.
Градоначальник заявил, что на субботник выйдут 250 сотрудников городской администрации. Также уборкой города займется областная власть, работники учреждений соцкультбыта и муниципальных мероприятий.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Я призываю всех, кому небезразличен наш родной город, завтра присоединиться к Всероссийскому субботнику. Уверяю, что каждый, пусть даже самый маленький вклад в чистоту города не останется без внимания».
Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»
«Представьте, какого результата мы вместе сможем достичь, если единомоментно возьмём в руки веники, грабли и мусорные мешки», – добавил мэр Орла
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Артём Ежаков