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15:30, 23 апреля 2021 года

Сегодня Орловскому губернаторскому оркестру исполнилось 20 лет

Музыкальную жизнь области трудно представить без концертов и программ этого коллектива, который знакомит нас с лучшими образцами классической музыки.


23 апреля 2001 года начался отсчет жизненного пути Орловского губернаторского симфонического оркестра. Решение о его создании подписал губернатор области Егор Строев.
 
Первые афиши о концертах оркестра появились только к осени 2001-го, когда коллектив был укомплектован и музыкантами и инструментами. К появлению в Орле такого коллектива приложили музыкальные руки множество людей. Это Алла Григорьевна Дубинская, Валерий Константинович Фомин, Михаил Николаевич Репка, который стал первым дирижером оркестра - сейчас он живет в Москве, но постоянно следит за деятельностью коллектива.
 
Уникальность нашего оркестра в том, что его музыканты практически все – орловские. После окончания высших учебных заведений они все вернулись в родной город и за это время стали друзьями, а не только коллегами. 
 
В сопровождении оркестра рады выступить не только наши, но и многие столичные музыканты, которых считают мировыми звездами. И дирижёры, и солисты всегда отмечают высокий профессионализм и сыгранность музыкантов, чистоту строя и тонкое чувство стиля. А за 20 лет здесь появились и свои традиции, самая главная из которых - преемственность.
 
Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии: «Мы берем сейчас студентов, приглашаем их в оркестр, они под руководством педагогов пытаются освоить какие-то сложные партии, они растут, и растут не просто на занятиях, а в коллективе, это очень большая разница, и мы, конечно, надеемся, что эта преемственная связи не прервется».
 
Губернаторский оркестр - флагман искусства в жизни города. Благодаря ему появились фестивали «Орловская музыкальная осень», «Молодые дарования Орловщины». Без него немыслимы фестивали, концерты и праздники. Без него культурное пространство вокруг нас было бы гораздо беднее. Так пусть эта музыка будет вечной! 



Эва Стасюлевич
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