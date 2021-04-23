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15:34, 23 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орловской области началась региональная «Вахта памяти».



- ГИБДД проводит операцию «Тонировка».



- Сотрудники МЧС отработали навыки ликвидации пожара в многоэтажном доме.



- Сегодня Орловский губернаторский оркестр отмечает свое 20-летие.



- В понедельник в регионе возобновится диспансеризация.



- Орловцы – в ожидании пешеходного моста через Оку.



- Пять медалей Первенства России по карате – у орловских спортсменов.



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