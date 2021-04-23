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16:36, 23 апреля 2021 года Орловские студенты сменили письменные принадлежности на рабочий инвентарь Сегодня студенты Орловского университета экономики и торговли и Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС приводили в порядок прилегающие территории возле своих вузов.





Общегородской субботник в Орле назначен на завтра, 24 апреля, Но студенты ждать не стали и принялись наводить порядок у своих учебных заведений. Кстати, прилегающая к ОГУЭТ территория представляет собой уникальный парк, в котором сохранились вековые деревья. В парке собрали прошлогоднюю листву, покрасили лавочки, побелили деревья.



А студенты РАНХиГС на работу вышли с музыкой и хорошим настроением. Задача нехитрая – очистить территорию от мусора.



По мнению, Павла Меркулова, а он возглавляет оба вуза, относиться к своим учебным заведениям нужно как к своему дому, и наводить порядок надо не только во время официального субботника, но и в другие дни. С ним согласны и студенты – они с радостью вышли поработать.



Сегодняшним наведением порядка молодежь не ограничится. Завтра, 24 апреля, студенты будут работать возле общежития на Веселой слободе, а на следующей неделе предстоит посадка растений на подшефных территориях – в селах Ивановское и Жилина, а также в Болховском микрорайоне Орла.





Татьяна Тимохина



