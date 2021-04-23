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16:47, 23 апреля 2021 года

Орловский Роспотребнадзор конфисковал 332 пары немаркированной обуви

Оборот такой продукции не является законным с 1 июля 2020 года.


С момента ввода запрета региональный Роспотребнадзор провел 43 контрольных мероприятия, в ходе которых проверил 5,2 тыс. единиц продукции.

Серьезные нарушения по маркировке обуви были выявлены у 30 продавцов – это 70% от всех проинспектированных торговцев. Управлением были арестованы 545 пар обуви.

В отношении нарушителей суды назначили 21 штраф на общую сумму в 147 тыс. рублей. Конфискации подверглись 332 пары обуви на общую сумму в 433,3 тыс. рублей. Остальные дела продолжают находиться на рассмотрении – сообщает сайт областного Роспотребнадзора.


Артём Ежаков
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