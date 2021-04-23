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18:35, 23 апреля 2021 года

Под Орлом в честь погибших в Великой Отечественной войне посадили сосны

Урицкий район Орловской области присоединился к акции «Сад Памяти». Свое дерево посадила и корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Старт акции «Сад Памяти» в 2020 году дал президент страны Владимир Путин, посадив первое дерево. В этом году акция продолжается в каждом регионе. Всего в стране планируют высадить 27 миллионов молодых деревьев. Сажают обычно фруктовые деревья, но в Урицком районе сегодня посадили сосны - именно для них подходит местная почва.

По мнению специалистов, прижиться должны 90% деревьев. Саженцы - качественные, да и дожди хорошо увлажнили почву. А осенью лесничие проведут здесь прореживание - за молодым лесом, как и за садом, нужен уход.


Татьяна Тимохина
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