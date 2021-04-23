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18:36, 23 апреля 2021 года

Орловские школьники встретились с Героем России, полковником Юрием Анохиным

Встреча прошла в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями».


Сегодня в Орле в Центре патриотического воспитания «Патриот-57» прошло мероприятие с участием Героя Российской Федерации, полковника милиции в отставке, уроженца Орловской области Юрия Михайловича Анохина.
На встречу с Героем России пришли представители орловской молодежи − волонтеры и активистами военно-патриотических клубов.

Юрий Михайлович Анохин родом из Колпнянского района, ныне живет в Воронеже. Во времена контртеррористической кампании на Северном Кавказе полковник спецназа и его товарищи уничтожили полтора десятка боевиков, освободили приговорённого к казни плененного российского летчика. Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, подполковник милиции Юрий Анохин был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Юрий Анохин побеседовал с орловскими школьниками, ответил на вопросы и отметил важность патриотического воспитания молодёжи.


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