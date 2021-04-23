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21:20, 23 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Урицком районе потомки защитников заложили Сад Памяти.



- Студенты, не дожидаясь официального субботника, привели в порядок территории у своих вузов.



- Сегодня губернаторский оркестр празднует день рождения.



- О войне - из первых уст. Орловские школьники общались с Героем России Юрием Анохиным



- Заметная зебра. В мэрии Орла рассказали, когда обновят разметку, и где переходы будут желто-белыми.



- Орел расцветает. Уже высажено около 20 тысяч весенних цветов.



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