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10:19, 24 апреля 2021 года

Орловскому отряду «ЛизаАлерт» требуются добровольцы

С наступлением теплого времени года люди все чаще будут отправляться в лес, а значит начнется горячий сезон для поисковиков. Чаще всего поисковикам приходится выезжать на поиски грибников. И отряду требуются добровольцы.


Всех, кто чувствует в себе силы присоединиться к волонтерам, ждут 25 апреля на «новичковой» лекции. Начало в 16 часов. Адрес сбора: г. Орёл, ул. Тургенева, д.37. Опытные поисковики расскажут о направлениях и задачах. Например, очень нужны инфорги. Это люди, которые собирают информацию о пропавших.

Подробная информация в группе отряда в соцсетях.


Мария Семак
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