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12:22, 24 апреля 2021 года Свыше 1,8 тыс. орловских аграриев вакцинировались от COVID-19 Об этом было упомянуто на заседании регионального оперативного штаба.





На Орловщине продолжается вакцинация сотрудников агропромышленного комплекса. По информации на минувший четверг, в прививочной кампании приняли участие 1,8 тыс. сельхозработников. Параллельно с вакцинацией, профильный департамент ведет разъяснительную работу с аграриями.

Также для нужд АПК закупаются средства индивидуальной защиты. Было приобретено 76 тыс. медицинских масок, 9 тыс. респираторов, 490 тыс. перчаток и 125 бесконтактных термометров – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



