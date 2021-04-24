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14:25, 24 апреля 2021 года Сумма «коронавирусных» штрафов в сфере транспорта и торговли приблизилась к 2 миллионам рублей Об этом было упомянуто в докладах и.о. руководителя регионального транспортного департамента Алексея Субботина и замглавы областного департамента промышленности Анатолия Новикова.





По сообщению пресс-службы регионального правительства, выступая на заседании оперативного штаба по коронавирусу, Субботин заявил, что с начала пандемии за несоблюдение противоэпидемиологических мер судами было назначено штрафов на общую сумму в 1 миллион 272 тысячи рублей.

В сфере торговли и предпринимательства выявили нарушений на 611 тысяч рублей – об этом доложил Анатолий Новиков.



Таким образом, сумма штрафов в сфере транспорта и торговли составил 1 миллион 883 тысячи рублей.





Артём Ежаков



