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17:28, 24 апреля 2021 года

В ремонт дорог Орловской области в 2021 году заложено 887,8 миллиона рублей

О финансировании дорожного ремонта на Орловщине в 2021 году рассказал и.о. главы регионального профильного департамента Алексей Субботин.


Информация о денежной составляющей обновления областных трасс была озвучена на совещании с главами муниципальных образований. Субботин заявил: «Всего в 2021 году на ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда Орловской области предусмотрено 887,8 миллиона рублей, из них 487,7 миллиона − в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В данный момент к дорожному ремонту приступили на 44 объектах в 10 муниципалитетах. Параллельно завершается поиск подрядчиков – остается заключить 6% запланированных соглашений, сообщает региональный информационный портал.

Отдельно заслушали главу Мценска – Андрея Беляева. Он заявил, что в рамках местной программы в этом году в городе отремонтируют 19 объектов улично-дорожной сети на сумму 50,7 миллиона рублей. В следующем году запланирован ремонт 8 объектов протяженностью 7,3 километра на сумму 60,8 миллиона рублей.

Также Беляев рассказал о состоянии мценского долгостроя – моста через реку Зуша по улице К. Маркса. Объект планируется сдать в конце 2021 года.
Напомним, что ремонт переправы начали в 2016 году. Работы предписывалось завершить в 2018 году, но из-за смены двух недобросовестных подрядчиков срок сдачи растянулся еще на 3 года.


Артём Ежаков
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