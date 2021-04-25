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10:29, 25 апреля 2021 года

Орловские полицейские установили подозреваемых в краже колес и труб

Преступление произошло в поселке Долгое.


Информацию о возможном преступлении сообщили местному участковому. Оказалось, что у 69-летней женщины украли колеса от мотоблока и металлические трубы.

В ходе расследования полицейские вышли на подозреваемых. Правоохранители считают, что колеса похитили мужчины 1989 и 1972 годов рождения – они пробрались во двор хозяйки и совершили кражу. На следующий день 32-летний орловец с новым подельником похитили оттуда же металлические трубы. Позднее украденное нашли в доме одного из фигурантов.

О случившемся женщину уведомили полицейские – пенсионерка жила в другом районе. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. На время расследования все отпущены под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД.


Артём Ежаков
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