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12:31, 25 апреля 2021 года Орловская прокуратура заставила чиновников вернуть выданную под мастерские землю Аренда участка в деревне Сорочьи Кусты не была согласована с местными жителями, а информация об этой возможности не размещалась в интернете.





Ведомство выяснило, что земельный участок в деревне Сорочьи Кусты был предоставлен в долгосрочную аренду администрацией Свердловского района, при этом чиновники разрешили использовать участок для размещения ремонтных мастерских.



Решение администрации было принято с нарушением законодательства – с местными жителями возможность создания у них мастерских не обсуждалась, а информация о возможности взятии участка в аренду не выкладывалась в интернет, чем был нарушен принцип публичности.



По факту нарушений прокуратура обратилась в Арбитражный суд, который обязал арендатора вернуть землю администрации в первоначальном виде – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



