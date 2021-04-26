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8:32, 26 апреля 2021 года Орловские полицейские усилят патрулирование в праздники В дни майских выходных и религиозных торжеств охрану правопорядка обеспечат дополнительные силы УМВД, других правоохранительных ведомств и добровольческих дружин.





В православные праздники дополнительное патрулирование силовых органов будет организовано в религиозных учреждениях. В День Победы усиленные наряды будут отправлены к воинским мемориалам и захоронениям, а также музеям – сообщает сайт областного УМВД.



В случае преступлений следует обратиться:



• УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части 43-36-22, 45-85-52;

• ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу: Привокзальная, 7, тел дежурной части 55-21-34;

• ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу: ул. Комсомольская, 31, тел. дежурной части 76-26-40;

• ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу: ул. Металлургов, 40, тел. дежурной части 33-08-18.



Также полицейские снова напоминают о действиях при обнаружении подозрительных предметов: никак не трогать опасную вещь, зафиксировать время обнаружения находки, постараться не допустить никого к предмету, вызвать и дождаться правоохранителей.





Артём Ежаков



