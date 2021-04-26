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9:35, 26 апреля 2021 года

35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС

Сегодня в России вспоминают одну из самых масштабных техногенных катастроф человечества. В Орловской области также есть территории, которые подверглись воздействию радиации.


26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен. Последствия страшной катастрофы ощущаются до сих пор.

Тогда, в 1986 году, общая беда сплотила всю страну. В ликвидации последствий принимало участие больше 600 тысяч человек. В том числе - 1218 жителей Орловской области. Большинство из них стали инвалидами. Многих уже нет в живых. Сегодня в Орле в память о погибших пройдут различные мероприятия. Благодарность в адрес тех, кто выжил, прозвучит в военно-историческом музее. Там в два часа дня состоится встреча с орловцами, которым пришлось работать в зараженной зоне.


Мария Семак
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