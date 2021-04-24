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12:00, 24 апреля 2021 года Два орловца не смогли побороть коронавирус В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 33 805).



На лечении – 1 624 человека. Накануне выписано 88 орловцев (всего – 31 631). От последствий болезни скончалось 550 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 828 (всего – 4 753 789), число выздоровевших – 9 254 (всего – 4 380 468). Общее число летальных исходов – 107 900 (+ 399 случаев за сутки). На лечении – 265 421 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



