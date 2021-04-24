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13:40, 24 апреля 2021 года

В Орле проходит экологический субботник

Сотрудники администрации Орла и подведомственных учреждений присоединились к Всероссийской экологической акции и вышли на уборку областного центра.


Работы ведутся на зелёных и береговых зонах, на улицах Орла, на тротуарах и во дворах. Всего в планах убрать мусор на территории 27 парков и скверов, привести в порядок берега Оки и Орлика, очистить больше 140 тысяч квадратных метров улиц и почти 30 квадратных метров тротуаров, больше 100 дворов и ликвидировать 11 несанкционированных свалок. Вывозить отходы уже начали.
 
Кроме этого, сегодня в Парке Победы высадили «Сад памяти». К международной акции по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны присоединился мэр города Орла Юрий Парахин. Всего за один субботний день на территории областного центра высадят порядка 180 деревьев и больше 400 кустарников, сообщили в пресс-службе городской администрации.



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