Для орловцев временно открыли Парк Победы

Исключение сделали для посадки деревьев в рамках ежегодной акции «Сад памяти».

Во время субботника неравнодушные горожане посадили 40 лип. Эта лишь половина будущей аллеи. Планируется, что остальные деревья высадят в понедельник при участии ветерана Великой Отечественной войны Абрама Миркина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Принять участие в акции может любой желающий. Весь необходимый для посадки деревьев инвентарь предоставят волонтёры.