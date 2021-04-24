Для орловцев временно открыли Парк Победы

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14:00, 24 апреля 2021 года
Для орловцев временно открыли Парк ПобедыИсключение сделали для посадки деревьев в рамках ежегодной акции «Сад памяти».
Во время субботника неравнодушные горожане посадили 40 лип. Эта лишь половина будущей аллеи. Планируется, что остальные деревья высадят в понедельник при участии ветерана Великой Отечественной войны Абрама Миркина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Принять участие в акции может любой желающий. Весь необходимый для посадки деревьев инвентарь предоставят волонтёры.
Татьяна Тимохина