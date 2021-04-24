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14:17, 24 апреля 2021 года Сегодня Всероссийский экологический субботник Он проходит по всей стране. Орловская область не исключение. Наш корреспондент Татьяна Тимохина побывала в нескольких точках Орла и убедилась, что по коллективной работе на свежем воздухе многие соскучились, в том числе сотрудники ГТРК «Орёл».





Фоторепортаж





Татьяна Тимохина



