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11:16, 25 апреля 2021 года В Орловской области 53 новых случая коронавирусной инфекции Четыре человека скончались за минувшие сутки.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 53 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 858). На лечении – 1 589 человек. Накануне выписано 84 орловца (всего – 31 715). От последствий болезни скончалось 554 жителей региона (+4 летальных исхода). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



