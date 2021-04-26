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9:50, 26 апреля 2021 года Орловца насмерть сбила собственная машина ЧП произошло 24 апреля в 18:00.





30-летний водитель «Опель Вектра» вышел из машины, не исключив возможность самопроизвольного движения иномарки, в результате чего тронувшийся с места «Опель» сначала врезался в дерево, а затем задавил самого автомобилиста. Мужчина погиб до приезда медиков. Авария произошла в Мценске на улице Тургенева.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы 1 человек погиб, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.





Артём Ежаков



