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10:01, 26 апреля 2021 года В Орле школьник угодил под колеса иномарки 12-летний мальчик переходил дорогу не по правилам.





Переходя дорогу в неположенном месте на улице Старо-Московской, №45, школьник попал под «Тойоту RAV 4», которым управлял 32-летний мужчина. Мальчик получил травмы, после оказания медицинской помощи он был отпущен.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы 1 человек погиб, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД









Артём Ежаков



