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10:20, 26 апреля 2021 года В Орле назвали окончательные даты проведения «последних звонков» и выпускных Все мероприятия, посвященные окончанию школы и выпуску из детского сада, пройдут в поклассовом формате при строгом соблюдении противокоронавирусных требований.





Согласно публикациям руководителя департамента образования Орловской области Татьяны Крымовой в Instagram, «последние звонки» на территории региона пройдут 21-22 мая. Выпускные вечера и выдача аттестатов в 11 классах состоятся 25 июня, в 9 классах – по графикам образовательных организаций. Число празднующих не должно превышать 50 человек.



Как говорилось ранее, родители смогут принять участие в торжествах, однако им придется пройти процедуру термометрии и использовать средства индивидуальной защиты.





Артём Ежаков



