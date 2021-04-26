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10:45, 26 апреля 2021 года Детский и Городской парки в Орле закрыты на противоклещевую обработку Акарицидные мероприятия начинаются 26 апреля и продлятся до 28 апреля включительно.





Пресс-служба мэрии Орла просит граждан воздержаться от посещения Детского и Городского парков в дни противопаразитарной обработки. Также не рекомендуется посещать обработанные от клещей территории в течение 4 дней после завершения работ. Об опасности граждан предупреждают информационные таблички, опасные для прогулок территории огорожены лентами.



Обработка 16 общественных участков завершилась на прошлой неделе, сейчас их можно посещать без ограничений.



Сейчас в Орле выполняют первый из двух этапов противоклещевой обработки. Интервал между ними составляет примерно месяц.





Вести-Орёл



