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11:09, 26 апреля 2021 года

Орловская прокуратура восстановила права инвалида и сироты

В первом случае ведомство добилось выдачи положенных лекарств, во втором – предоставления благоустроенной квартиры.


Нарушение прав инвалида I группы допустил региональный департамент здравоохранения. Заявку на получение бесплатного препарата чиновники приняли, однако своевременно его не поставили. По факту нарушения прокуратура обратилась в суд, который в полном объеме удовлетворил требования заявителя.

Также были восстановлены права сироты, в 2016 году включенного администрацией Новосильского района в список на предоставление бесплатного жилья. Став совершеннолетним, юноша так и не получил положенную квартиру. После выигранного прокуратурой суда, молодой человек получил благоустроенное жилье - сообщает пресс-служба ведомства.


Артём Ежаков
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