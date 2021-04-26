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11:09, 26 апреля 2021 года Орловская прокуратура восстановила права инвалида и сироты В первом случае ведомство добилось выдачи положенных лекарств, во втором – предоставления благоустроенной квартиры.





Нарушение прав инвалида I группы допустил региональный департамент здравоохранения. Заявку на получение бесплатного препарата чиновники приняли, однако своевременно его не поставили. По факту нарушения прокуратура обратилась в суд, который в полном объеме удовлетворил требования заявителя.



Также были восстановлены права сироты, в 2016 году включенного администрацией Новосильского района в список на предоставление бесплатного жилья. Став совершеннолетним, юноша так и не получил положенную квартиру. После выигранного прокуратурой суда, молодой человек получил благоустроенное жилье - сообщает пресс-служба ведомства.





Артём Ежаков



