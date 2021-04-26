Андрей Клычков поблагодарил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

На информационном портале Орловской области опубликовано обращение губернатора в связи с 35-летием со дня крупнейшей техногенной катастрофы.

Обращение Губернатора Андрея Клычкова в связи с 35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

Уважаемые орловчане!

26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Последствия этой крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества не изжиты до сих пор. В памяти современников навечно останется подвиг героев-ликвидаторов, ценой собственной жизни и здоровья выполнивших свой гражданский долг, бесстрашно вставших на пути смертельной угрозы.

Наша Орловская область оказалась в числе тех территорий страны, которые наиболее пострадали от радиационного загрязнения. На долгие десятилетия из хозяйственного оборота были выведены десятки тысяч гектаров плодородной земли. Губительное влияние радиации напрямую отразилось на состоянии здоровья тысяч жителей, нескольких поколений жителей Орловщины.

Уроки Чернобыля – это, прежде всего, требование ответственного отношения человека к природе, к тем технологиям, которые он поставил себе на службу. Бережного и уважительного отношения государства к своим гражданам, последовательной реализации мер социальной поддержки, комплексного развития территорий. Правительство Орловской области продолжает работу в этом направлении, обеспечивая повышение качества жизни людей, решая вопросы социального развития села, укрепления всех звеньев регионального здравоохранения. На уровне государства оказывается поддержка ликвидаторам-чернобыльцам, членам их семей, жителям населенных пунктов, подвергшихся радиационному загрязнению.

От имени всех жителей области выражаю слова искренней благодарности участникам ликвидации аварии на Чернобыльной АЭС. Низкий поклон вам, дорогие товарищи! Родина всегда будет помнить ваш подвиг.





Примите мои сердечные пожелания доброго здоровья, счастья, мира и благополучия.

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.