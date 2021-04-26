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11:26, 26 апреля 2021 года С орловца взыскали 740 тыс. рублей по алиментам Судебные приставы всерьез хотели привлечь нерадивого отца к уголовной ответственности.





Чтобы добиться от мужчины выплаты алиментов, сотрудники регионального УФССП арестовали средства на счетах орловца. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за отказ содержать ребенка. Назначенное наказание в виде 50 часов общественных работ мужчина проигнорировал, из-за чего приставы захотели привлечь его по ст.157 УК РФ.



Результатом предпринятых мер стало полное погашение отцом долгов перед ребенком – это 740 тысяч рублей, сообщает сайт областного УФССП.





Артём Ежаков



