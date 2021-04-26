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11:43, 26 апреля 2021 года От коронавируса скончались шестеро орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 54 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 912).



Распространение по районам: Дмитровский район – 11; Мценский и Сосковский – по 6; Шаблыкинский район и Орел – по 4; Болховский, Малоархангельский, Должанский районы, а также Ливны – по 3; Хотынецкий, Глазуновский и Колпнянский – по 2; Кромской, Троснянский, Покровский, Залегощенский и Корсаковский – по 1.



На лечении – 1 560 человек. Накануне выписано 77 орловцев (всего – 31 792). От последствий болезни скончались 560 жителей региона (+6 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 803 (всего – 4 771 372), число выздоровевших – 6 631 (всего – 4 394 639). Общее число летальных исходов – 108 588 (+ 356 случаев за сутки). На лечении – 268 145 человек.







Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



