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12:09, 26 апреля 2021 года Орел преображается Областной центр становится ярче и красочнее. К майским праздникам в городе высаживают цветы.





В сквере Танкистов в Орле высадили больше трех тысяч цветов. Ко 9 мая там установят топиарную фигуру - Орден Отечественный войны. А топиарный корабль займет место на улице Бресткой. Расцветают и клумбы всех районов города - всего высадят 70 тысяч цветов.





Мария Семак



