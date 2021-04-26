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12:18, 26 апреля 2021 года В Орловской области на трассе М-2 «Крым» ведется ремонт На некоторых участках дороги установлено ограничение скоростного режима.





В Орловской области на трассе М-2 «Крым» ведется ремонт дорожного полотна. В частности ремонтируют участок от 354 до 381 километра. В связи с эти установлено ограничение скорости. Контролируют водителей приборы фотовидеофиксации, которые уже там установлены. Ограничение по скорости будет действовать до конца июля этого года.





Мария Семак



